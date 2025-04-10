Перспективы Latvijas dzelzceļš: грузов почти нет, остались только пассажирские перевозки

Он пояснил, что в настоящее время железнодорожные грузоперевозки, например, из Латвии в Германию или Италию, ограничены, поскольку в Латвии, в отличие от Литвы, нет путей шириной 1435 миллиметров). "Поэтому Латвия вынуждена осуществлять перевозки до Литвы, в то время как литовские терминалы имеют ограниченную пропускную способность. Таким образом, пока проект Rail Baltica не будет реализован, LDz не сможет реально конкурировать в этом сегменте", - сказал Плявниекс.