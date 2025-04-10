"Хотим дать возможность для переговоров": ЕС также отложил ответные тарифы на импорт из США

В среду страны-члены ЕС одобрили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25 %, которые должны были вступить в силу во вторник. Одобренные в среду тарифы являются ответом на введенные около месяца назад тарифы США на импорт стали и алюминия.