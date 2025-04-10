ЕС планировал ввести 25%-ные таможенные пошлины на импорт товаров из США.
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"Хотим дать возможность для переговоров": ЕС также отложил ответные тарифы на импорт из США
Европейский союз (ЕС) откладывает на 90 лет введение ответных тарифов на импорт из США, заявила в четверг председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
"Мы хотим дать возможность для переговоров, - сказала она. - Если результаты переговоров окажутся неудовлетворительными, наши ответные меры вступят в силу".
В среду страны-члены ЕС одобрили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25 %, которые должны были вступить в силу во вторник. Одобренные в среду тарифы являются ответом на введенные около месяца назад тарифы США на импорт стали и алюминия.
Однако в среду президент США Дональд Трамп объявил, что откладывает на 90 дней введение повышенных тарифов, установив базовую ставку в размере 10% для всех стран, кроме Китая. Для ЕС был предусмотрен тариф 20%.