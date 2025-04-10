Браже: усилия России по отмене санкций показывают их эффективность

Министр иностранных дел напомнила, что 24 февраля этого года Евросоюзом был принят 16-й пакет санкций, в котором установлен ряд новых ограничений по секторам, а также санкции против конкретных лиц. Особое внимание уделено ограничению деятельности российского теневого флота. При этом министр сообщила, что ведется работа по подготовке нового 17-го пакета санкций против России. Применение санкций продолжится в тесной координации в том числе с США и Соединенным Королевством.