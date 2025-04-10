Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби

«Сегодня президент Трамп вернул домой еще одного незаконно задержанного американца из России. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, чтобы поддержать эти усилия, и мы признательны правительству ОАЭ за то, что оно обеспечило обмен», — сказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.