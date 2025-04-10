Россия и США обменялись заключенными в Абу-Даби
Утром 10 апреля Россия и США провели обмен заключенными в Абу-Даби. Об этом сообщает The Wall Street Journal. Москва освободила осужденную за "госизмену" Ксению Карелину, Вашингтон — обвиняемого в нарушении экспортного контроля Артура Петрова.
По данным журналистов, российская сторона освободила из заключения Ксению Карелину — гражданку РФ и США, осужденную на 12 лет колонии по обвинению в госизмене. Поводом для ее преследования стал донат в 51,8 доллара в фонд поддержки Украины.
«Сегодня президент Трамп вернул домой еще одного незаконно задержанного американца из России. Я горжусь сотрудниками ЦРУ, которые неустанно работали, чтобы поддержать эти усилия, и мы признательны правительству ОАЭ за то, что оно обеспечило обмен», — сказал директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
В свою очередь власти США отпустили Артура Петрова — он был арестован в 2023 году на Кипре по обвинению в нарушении экспортного контроля, контрабанде, сетевом мошенничестве и отмывании денег.
По данным WSJ, переговоры об обмене вели директор ЦРУ и высокопоставленный служащий российской разведки. Журналисты считают, что этот факт указывает на углубление связей между разведслужбами двух стран.
Позднее в ФСБ подтвердили обмен заключенными. В ведомстве уточнили, что Артур Петров уже вернулся в Россию. Ксения Карелина была помилована указом Владимира Путина в апреле.
В последний раз Москва и Вашингтон обменивались заключенными в начале февраля. Российская сторона освободила осужденного по делу о контрабанде наркотиков Марка Фогеля, американская — сооснователя криптовалютной биржи BTC-e Александра Винника.