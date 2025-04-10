Мне стали слишком малы твои тертые джинсы: латвийские эксперты объяснили смысл пошлин ЕС в отношении США
Введенные Европейским Союзом тарифы на американские джинсы и мотоциклы являются символическим шагом, демонстрирующим нежелание ЕС эскалировать конфликт, считают латвийские эксперты.
Так, экономист Петерис Страутиньш поясняет, что дополнительные пошлины на джинсы и мотоциклы вводились и ранее, когда возникала необходимость ответить на установленные США тарифы. Эти товары ассоциируются с США и производятся преимущественно в регионах, где проживают сторонники Республиканской партии, но составляют незначительную часть взаимной торговли, поэтому данная мера носит скорее символический характер. "Этим Европа показала, что не хочет обострять конфликт, что, очевидно, было мудрым решением, поскольку резкая ответная реакция Китая завела его в тупик", - заявил Страутиньш.
Экономист Дайнис Гашпуйтис полагает, что если США вступят в конфронтацию с Китаем (что, учитывая непреклонность Китая, является реальным сценарием), Европа может ограничиться символическими шагами, такими как снижение некоторых существующих тарифов и объявление о увеличении закупок американских энергоресурсов. "Поэтому я не считаю, что сейчас ЕС следует активно конфликтовать и искать наиболее эффективные ответные меры, что он и делает. Тарифы на джинсы и мотоциклы - это символический шаг, показывающий готовность действовать, но без провоцирования эскалации", - пояснил Гашпуйтис.
Напомним, что страны ЕС в среду утвердили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25%. Со вторника вступят в силу пошлины на такие товары, как джинсы и мотоциклы. Однако из списка исключены виски и другие алкогольные напитки, поскольку президент США Дональд Трамп угрожал ввести 200% пошлины на импорт алкоголя из ЕС, если ЕС установит пошлины на импорт алкоголя из США. Дополнительные ответные тарифы ЕС планирует ввести в середине мая и в конце года, и они затронут говядину, мясо птицы, цитрусовые, орехи, соевые бобы и другие товары. Утвержденные в среду тарифы являются ответом на введенные около месяца назад американские пошлины на импорт стали и алюминия. ЕС подчеркнул, что готов к переговорам и не хочет эскалации торговой войны. Однако Трамп в среду заявил, что откладывает введение повышенных тарифов на 90 дней.