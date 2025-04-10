Мне стали слишком малы твои тертые джинсы: латвийские эксперты объяснили смысл пошлин ЕС в отношении США

Напомним, что страны ЕС в среду утвердили первые ответные тарифы на импорт из США в размере 10-25%. Со вторника вступят в силу пошлины на такие товары, как джинсы и мотоциклы. Однако из списка исключены виски и другие алкогольные напитки, поскольку президент США Дональд Трамп угрожал ввести 200% пошлины на импорт алкоголя из ЕС, если ЕС установит пошлины на импорт алкоголя из США. Дополнительные ответные тарифы ЕС планирует ввести в середине мая и в конце года, и они затронут говядину, мясо птицы, цитрусовые, орехи, соевые бобы и другие товары. Утвержденные в среду тарифы являются ответом на введенные около месяца назад американские пошлины на импорт стали и алюминия. ЕС подчеркнул, что готов к переговорам и не хочет эскалации торговой войны. Однако Трамп в среду заявил, что откладывает введение повышенных тарифов на 90 дней.