Латвии нашли двойника в США: ЛР приравняли к одному американскому штату
Как оказалось, ВВП Латвии равняется по размерам ВВП американского штата Северная Дакота.
Американская медиа-группа GZERO Media сравнила объем внутреннего валового продукта каждого американского штата с ВВП стран мира. Каждому штату был подобран двойник, после чего выяснилось, что экономическая мощь Северной Дакоты равняется потенциалу народного хозяйства Латвии. Так утверждает GZERO Media.
Мы проверили. Доступные данные по Северной Дакоте говорят, что в 2018 году ВВП штата равнялся 55 млрд USD. Объем ВВП Латвии в 2024 году по отрытым данным составил 45 млрд USD. Неужели дела у северных дакотцев шли так плохо, что их экономика за 6 лет усохла на 10 млрд долларов? Возможно, но даже если и нет, то видимо GZERO Media разницу в 10 млрд не считает существенной.
Северная Дакота находится ровно посередке США, но на самом севере, гранича с Канадой. Население штата - почти 800 тыс человек (немногим больше Риги), зато по площади он в три раза больше Латвии - 184 тыс кв километров.
Экономику Северной Дакоты, однако, с латвийской можно сравнить лишь по размеру, но никак не по структуре. Жителям штата основной доход приносят сельское хозяйство (главным образом это выращивание зерновых - ячменя, пшеницы, гречки), а также добыча полезных ископаемых. Земля здесь богата нефтью и углем.