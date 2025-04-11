Латвии нашли двойника в США: ЛР приравняли к одному американскому штату

Мы проверили. Доступные данные по Северной Дакоте говорят, что в 2018 году ВВП штата равнялся 55 млрд USD. Объем ВВП Латвии в 2024 году по отрытым данным составил 45 млрд USD. Неужели дела у северных дакотцев шли так плохо, что их экономика за 6 лет усохла на 10 млрд долларов? Возможно, но даже если и нет, то видимо GZERO Media разницу в 10 млрд не считает существенной.