Брюссель пересчитал наши деньги: теперь лишь в двух странах ЕС минимальная зарплата меньше, чем в Латвии
В ЕС сегодня опубликованы данные по размерам минимальных зарплат стран-членов. Латвия на общем фоне выглядит неважно - наша минималка одна из самых минимальных.
По данным Eurostat, в январе 2025 года в 10 странах ЕС минимальная заработная плата составляла менее 1000 евро в месяц: Болгария (551 €), Венгрия (707 €), Латвия (740 €), Румыния (814 €), Словакия (816 €), Чехия (826 €), Эстония (886 €), Мальта (961 €), Греция (968 €) и Хорватия (970 €).
В 6 других странах минимальная заработная плата колебалась от 1000 до 1500 евро в месяц: Кипр (1000 €), Португалия (1015 €), Литва (1038 €), Польша (1091 €), Словения (1278 €) и Испания (1381 €).
В оставшихся 6 странах минимальная заработная плата превышала 1500 евро в месяц: Франция (1802 €), Бельгия (2070 €), Германия (2161 €), Нидерланды (2193 €), Ирландия (2282 €) и Люксембург (2638 €).
Если измерять в относительных показателях, как долю от медианного заработка, то в 2022 году минимальная заработная плата составляла более 60% от медианной валовой месячной зарплаты в 3 странах ЕС: Франции, Португалии и Словении (во всех трёх - 66%).
На нижнем конце шкалы минимальная заработная плата составляла менее половины медианного заработка в 4 странах: Бельгии (49%), Мальте (46%), Эстонии и Латвии (в обеих - 43%).