Представитель строительной отрасли: "У местных работников бывают проблемы с алкоголем, тогда как иностранцы хотят работать"
В условиях нехватки рабочей силы в Латвии привлечение граждан третьих стран становится все более актуальным. Особенно это касается отраслей, требующих низкой квалификации, где иностранные работники проявляют высокую мотивацию и продуктивность, сообщают 360TV Ziņas.
Трудоустройство граждан третьих стран в Латвии стало важным решением проблемы нехватки местной рабочей силы. Особенно это ощущается в отраслях, где требуется низкоквалифицированный труд. Кроме того, демографические тенденции создают потребность в привлечении квалифицированных иностранных специалистов. Нехватка квалифицированных работников повлияет на 75% будущих планов латвийских компаний – смогут ли решить эту проблему граждане третьих стран?
"Причина в том, что на местном рынке труда попросту нет работников, которые нам необходимы. Например, в строительной отрасли местные работники есть, но главное отличие – мотивация и трудоспособность", — говорит представитель архитектурно-строительной сферы Мартиньш Вaрба.
Местные рабочие не хотят трудиться за предложенную зарплату, либо их производительность за эту сумму значительно ниже, чем у граждан третьих стран.
"Как мы знаем, проблемы нашей рабочей силы, особенно в регионах, связаны с алкоголем и частым уходом на больничный. А у иностранцев совсем другая мотивация – они хотят здесь работать", — отмечает Варба.
С расширением бизнеса все больше работодателей, которые ранее не нанимали граждан третьих стран, начинают ими интересоваться, поскольку местных работников недостаточно.