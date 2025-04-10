Сейчас можно лишь отложить выход на пенсию. Как защитить будущих пенсионеров от колебаний фондового рынка?

Как объясняет Добровольская, подобный подход уже применялся: во время кризиса Covid-19 были приняты временные поправки к закону, позволяющие будущим пенсионерам отсрочить выплаты на два года. После резкого спада в первой половине 2020 года последовал рост на биржах, что позволило будущим пенсионерам сохранить значительную часть накопленных средств. Это доказанный и эффективный подход, который следует закрепить как постоянное решение, особенно сейчас, когда рынки вновь переживают спад. «Невозможно точно предсказать начало и конец циклов роста на фондовом рынке, однако исторический опыт показывает: несмотря на значительные колебания, доходность мирового рынка акций в долгосрочной перспективе выше, чем у облигаций или банковских депозитов. Иными словами, пенсионный план, разработанный и управляемый профессиональными инвесторами, сможет пережить и менее доходные годы», — подчеркивает Добровольская, добавляя, что именно в этом заключается суть частных пенсионных накоплений во всем мире: регулярные взносы в течение длительного периода плюс сложный процент позволяют улучшить уровень жизни в пенсионном возрасте, несмотря на краткосрочные колебания.