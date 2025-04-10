Сейчас можно лишь отложить выход на пенсию. Как защитить будущих пенсионеров от колебаний фондового рынка?
Латвийскому правительству следует внедрить устойчивое решение, которое в случае падения фондового рынка дало бы жителям возможность отложить выплаты накоплений второго пенсионного уровня или предусмотреть постепенные выплаты из инвестиционного плана, заявила агентству LETA руководитель управляющей инвестициями компании Swedbank Анжелика Добровольская.
По ее словам, в текущем виде пенсионная система Латвии не способна обеспечить достаточную защиту от рисков колебаний финансового рынка именно в тот момент, когда она наиболее необходима — на этапе выхода на пенсию. Сейчас, при достижении пенсионного возраста, человеку необходимо изъять всю сумму, накопленную во втором пенсионном уровне. Если в этот момент рынок акций находится в упадке, пенсионер вынужден зафиксировать убытки, не имея возможности дождаться восстановления рынка.
Добровольская отмечает, что с такой ситуацией сталкиваются люди, выходящие на пенсию в условиях недавнего существенного снижения на международных финансовых рынках, вызванного в основном опасениями по поводу возможного экономического воздействия масштабных тарифных инициатив президента США Дональда Трампа.
«На данный момент единственный способ избежать фиксации убытков — отложить выход на пенсию. Но это возможно не для всех — из-за состояния здоровья, ограниченных возможностей трудоустройства или личных обстоятельств», — подчеркивает представитель банка.
По ее словам, именно поэтому Swedbank и другие пенсионные управляющие уже несколько лет призывают Банк Латвии и Министерство благосостояния внедрить устойчивое решение — возможность отсрочить выплаты из второго пенсионного уровня или обеспечить поэтапные выплаты из инвестиционного плана.
Она подчеркивает, что с учетом текущей ситуации на финансовых рынках и значительного снижения на рынке акций, латвийскому правительству пора принять ответственное и ориентированное на человека решение — разрешить гибкий механизм выплат второго уровня, который позволил бы пенсионерам защитить свои накопления и дождаться восстановления рынков.
Как объясняет Добровольская, подобный подход уже применялся: во время кризиса Covid-19 были приняты временные поправки к закону, позволяющие будущим пенсионерам отсрочить выплаты на два года. После резкого спада в первой половине 2020 года последовал рост на биржах, что позволило будущим пенсионерам сохранить значительную часть накопленных средств. Это доказанный и эффективный подход, который следует закрепить как постоянное решение, особенно сейчас, когда рынки вновь переживают спад. «Невозможно точно предсказать начало и конец циклов роста на фондовом рынке, однако исторический опыт показывает: несмотря на значительные колебания, доходность мирового рынка акций в долгосрочной перспективе выше, чем у облигаций или банковских депозитов. Иными словами, пенсионный план, разработанный и управляемый профессиональными инвесторами, сможет пережить и менее доходные годы», — подчеркивает Добровольская, добавляя, что именно в этом заключается суть частных пенсионных накоплений во всем мире: регулярные взносы в течение длительного периода плюс сложный процент позволяют улучшить уровень жизни в пенсионном возрасте, несмотря на краткосрочные колебания.