ВИДЕО: утром улицы Елгавы превратились в каток - жители критикуют работу коммунальщиков

Тем временем муниципальное предприятие Pilsētsaimniecība сообщает, что скользкость на улицах Елгавы постепенно уменьшается под влиянием температуры. Представители предприятия поясняют, что обработка дорожного покрытия противоскользящими материалами в городе началась в 7 часов утра. Однако с ростом утреннего транспортного потока снег утрамбовался, образовав скользкую поверхность. Были посыпаны основные магистрали — Литовское шоссе, улица Рупниецибас, Добельское шоссе, улица Терветес, улица Лиела и магистраль Лока. Работы продолжаются.