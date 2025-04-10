ВИДЕО: утром улицы Елгавы превратились в каток - жители критикуют работу коммунальщиков
Неблагоприятные погодные условия сегодня утром превратили улицы Елгавы в настоящий каток, как видно из видео, размещенного в социальной сети Facebook.
По словам местной жительницы Инги, ситуация в Елгаве — драматическая: «Все улицы - как зеркало! Будьте осторожны!» На видео видно, как машины передвигаются с предельной осторожностью, а движение регулирует Государственная полиция.
В комментариях многие также признают, что ситуация ужасная:
- «Когда выезжаешь из Елгавы в сторону Риги, можно выдохнуть — там службы посыпали, и в Озолниеки, и на шоссе, но сама Елгава сегодня утром — это каток на дорогах».
- «Это вопиющая халатность со стороны служб, которые должны за этим следить. Видимо, уже нечем посыпать — все было потрачено этой зимой. Развитие города? Еще есть куда расти»
- «И снова — как только происходит что-то катастрофическое, так елгавчане остаются один на один с проблемами. Будь то наводнение или теперь вот ледяной апокалипсис — справляйтесь сами! А ведь только недавно вышло видео с восхвалениями, где трое господ собираются баллотироваться и продолжать в том же духе!»
Тем временем муниципальное предприятие Pilsētsaimniecība сообщает, что скользкость на улицах Елгавы постепенно уменьшается под влиянием температуры. Представители предприятия поясняют, что обработка дорожного покрытия противоскользящими материалами в городе началась в 7 часов утра. Однако с ростом утреннего транспортного потока снег утрамбовался, образовав скользкую поверхность. Были посыпаны основные магистрали — Литовское шоссе, улица Рупниецибас, Добельское шоссе, улица Терветес, улица Лиела и магистраль Лока. Работы продолжаются.
Температура дорожного покрытия уже поднялась выше нуля, поэтому скользкость постепенно снижается, информирует муниципальное учреждение.