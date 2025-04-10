ВИДЕО: утром улицы Елгавы превратились в каток - жители критикуют работу коммунальщиков
фото: Скриншот видео
Сегодня утром ситуация на улицах Елгавы была драматичной.
В Латвии

ВИДЕО: утром улицы Елгавы превратились в каток - жители критикуют работу коммунальщиков

Отдел новостей

Otkrito.lv

Неблагоприятные погодные условия сегодня утром превратили улицы Елгавы в настоящий каток, как видно из видео, размещенного в социальной сети Facebook.

По словам местной жительницы Инги, ситуация в Елгаве — драматическая: «Все улицы - как зеркало! Будьте осторожны!» На видео видно, как машины передвигаются с предельной осторожностью, а движение регулирует Государственная полиция. 

В комментариях многие также признают, что ситуация ужасная: 

  • «Когда выезжаешь из Елгавы в сторону Риги, можно выдохнуть — там службы посыпали, и в Озолниеки, и на шоссе, но сама Елгава сегодня утром — это каток на дорогах».
  • «Это вопиющая халатность со стороны служб, которые должны за этим следить. Видимо, уже нечем посыпать — все было потрачено этой зимой. Развитие города? Еще есть куда расти»
  • «И снова — как только происходит что-то катастрофическое, так елгавчане остаются один на один с проблемами. Будь то наводнение или теперь вот ледяной апокалипсис — справляйтесь сами! А ведь только недавно вышло видео с восхвалениями, где трое господ собираются баллотироваться и продолжать в том же духе!»

Тем временем муниципальное предприятие Pilsētsaimniecība сообщает, что скользкость на улицах Елгавы постепенно уменьшается под влиянием температуры. Представители предприятия поясняют, что обработка дорожного покрытия противоскользящими материалами в городе началась в 7 часов утра. Однако с ростом утреннего транспортного потока снег утрамбовался, образовав скользкую поверхность. Были посыпаны основные магистрали — Литовское шоссе, улица Рупниецибас, Добельское шоссе, улица Терветес, улица Лиела и магистраль Лока. Работы продолжаются.

Температура дорожного покрытия уже поднялась выше нуля, поэтому скользкость постепенно снижается, информирует муниципальное учреждение.

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