Жители Юрмалы возмущены: берег Лиелупе завален мусором и шприцами

В Юрмальской думе никто не захотел выступать перед камерой, чтобы объяснить, как городская администрация следит за порядком в Слоке. В ответ был получен лишь краткий письменный комментарий: участок у Лиелупе осматривается как минимум раз в неделю, и при необходимости проводится уборка бытовых и других отходов. Также Юрмальская муниципальная полиция регулярно патрулирует окрестности улицы Тиргус Лаукумс у реки Лиелупе. За последние два года серьезных нарушений общественного порядка и безопасности зафиксировано не было.