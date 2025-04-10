Жители Юрмалы возмущены: берег Лиелупе завален мусором и шприцами
Житель Юрмалы Янис недавно гулял по Слоке и был неприятно удивлен тем, в каком состоянии находится берег реки Лиелупе. Прогуливаясь со своим 3-летним сыном, он заметил, что побережье сильно замусорено - на земле валялись шприцы и бутылки из-под алкоголя, сообщает "Bez Tabu".
Возмущены и другие местные жители: по их словам, Слока выглядит неухоженной и требует внимания со стороны самоуправления.
В Юрмальской думе никто не захотел выступать перед камерой, чтобы объяснить, как городская администрация следит за порядком в Слоке. В ответ был получен лишь краткий письменный комментарий: участок у Лиелупе осматривается как минимум раз в неделю, и при необходимости проводится уборка бытовых и других отходов. Также Юрмальская муниципальная полиция регулярно патрулирует окрестности улицы Тиргус Лаукумс у реки Лиелупе. За последние два года серьезных нарушений общественного порядка и безопасности зафиксировано не было.
Местные жители хотели бы, чтобы на этом участке появилась официальная пляжная зона. Однако в самоуправлении поясняют, что в рамках бюджета этого года благоустройство пляжа в конце улицы Тиргус Лаукумс не запланировано.