В Эстонии объявили, что число зарубежных туристов достигло допандемийного уровня. Латвии, увы, до этого еще далеко
Число зарубежных туристов достигло уровня 2019 года, сообщил Департамент статистики Эстонии, по данным которого в феврале предприятия по размещению посетило 110 000 зарубежных туристов, что на 3% больше, чем в тот же период прошлого года, и столько же, сколько в феврале 2019 года. Увы, в туристической отрасли Латвии дела идут не столь хорошо.
В феврале 2025 года в предприятиях по размещению остановилось 230 000 туристов, что на 2% больше, чем в том же месяце прошлого года. Зарубежных туристов было на 3% больше, местных туристов — на 2% .
Из Финляндии Эстонию посетило около 48 000 туристов, т.е. 43% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. Число размещенных туристов из Латвии составило 18 000 (17%), из Великобритании — около 4500 (4%), из Литвы — более 4100 (4%), из Германии — около 3800 (3%) и из Швеции — 2900 (3%). В годовом сравнении в предприятиях по размещению остановилось на 3% меньше туристов из соседней Финляндии и на 6% больше туристов из Латвии. Эстонию посетило больше туристов из Великобритании, Германии и Швеции, чем в феврале годом ранее.
В туристической отрасли Латвии дела идут не столь хорошо. Согласно данным за прошлый год, в 2024 году из всех обслуженных в туристических местах размещения гостей 58,8% (или 1,6 миллиона) составили иностранные туристы. Это на 14,3% больше, чем в 2023 году, но на 18,4% меньше, чем в 2019 году — до пандемии COVID-19.