В Эстонии объявили, что число зарубежных туристов достигло допандемийного уровня. Латвии, увы, до этого еще далеко

Из Финляндии Эстонию посетило около 48 000 туристов, т.е. 43% остановившихся в предприятиях по размещению зарубежных туристов. Число размещенных туристов из Латвии составило 18 000 (17%), из Великобритании — около 4500 (4%), из Литвы — более 4100 (4%), из Германии — около 3800 (3%) и из Швеции — 2900 (3%). В годовом сравнении в предприятиях по размещению остановилось на 3% меньше туристов из соседней Финляндии и на 6% больше туристов из Латвии. Эстонию посетило больше туристов из Великобритании, Германии и Швеции, чем в феврале годом ранее.