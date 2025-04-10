Волки, рыси и медведи представляют все большую угрозу для жителей Латвии - охотники предлагают действовать

Похожие наблюдения сделаны и по рысям: их численность в последние годы, по словам охотников, заметно выросла, однако эти животные находятся под охраной и охота на них сейчас запрещена. Главный редактор журнала Medības Линда Домбровска отметила: "Сейчас получается так: если у хозяина загрызли собаку, например, или овцу, то выясняется, что хозяин сам виноват. Но люди всегда жили так на своих хуторах и годами не было проблем".