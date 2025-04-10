Еще одна война? Конфликт между США и Ираном скоро может перейти в горячую фазу
Президент США Дональд Трамп вновь подтвердил свое намерение начать военные действия, если Тегеран не примет его ультиматум.
Как сообщает DW, об этом Трамп заявил в беседе с журналистами. По словам Трампа, он хочет, чтобы Иран процветал и "был великим", но не позволит стране иметь ядерное оружие. Тегеран это якобы понимает, заявил президент США. Он также вновь пообещал при необходимости прибегнуть к военной силе и заявил, что в потенциальной атаке примет участие Израиль.
"Если нужно будет по-военному, мы сделаем по-военному. Израиль, очевидно, будет очень активно в этом участвовать. Они будут лидерами этого. Но никто не руководит нами. Мы делаем то, что хотим", - заверил Трамп.
Иран в ответ на неоднократные угрозы Трампа обещал США "жесткий ответ" и призывал Вашингтон к отходу от эскалации. "Мы не можем представить, чтобы президент Трамп захотел стать еще одним президентом США, увязшим в катастрофической войне на Ближнем Востоке", - написал в колонке для Washington Post министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.
Трамп во время своего первого президентского срока в одностороннем порядке вывел США из заключенного в 2015 году Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного как "ядерная сделка". Президент США тогда заявил, что Тегеран не исполняет свою часть договоренностей, а саму сделку назвал "худшей из когда-либо существовавших".