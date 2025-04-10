Еще одна война? Конфликт между США и Ираном скоро может перейти в горячую фазу

Как сообщает DW, об этом Трамп заявил в беседе с журналистами. По словам Трампа, он хочет, чтобы Иран процветал и "был великим", но не позволит стране иметь ядерное оружие. Тегеран это якобы понимает, заявил президент США. Он также вновь пообещал при необходимости прибегнуть к военной силе и заявил, что в потенциальной атаке примет участие Израиль.