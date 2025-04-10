В ходе марафона по контролю скорости полиция зафиксировала более 400 нарушений
В минувшие сутки, когда в Латвии и других странах Европы проходил 24-часовой марафон контроля скорости, Государственная полиция зафиксировала на дорогах 424 нарушения скоростного режима, свидетельствует обобщенная полицией информация.
Такое число зафиксированных нарушений скорости больше, чем обычно. Согласно регулярно обобщаемой агентством LETA информации, число нарушителей скорости ежедневно колеблется - на частоту нарушений существенно влияют погодные условия, состояние дорожного покрытия и интенсивность движения. Обычно в день фиксируется примерно 150-250 нарушений скоростного режима.
В среду в Латвии зарегистрировано 120 дорожно-транспортных происшествий, в шести авариях пострадали в общей сложности семь человек. Среди пострадавших один велосипедист.
За сутки в сфере дорожного движения выявлено 701 административное правонарушение, большинство из которых - несоблюдение разрешенной скорости движения, а шесть - агрессивный стиль управления транспортным средством.
Пятеро водителей транспортных средств были задержаны за рулем в состоянии алкогольного опьянения, четверо из них понесут за это уголовную ответственность.