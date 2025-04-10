В ходе марафона по контролю скорости полиция зафиксировала более 400 нарушений

Такое число зафиксированных нарушений скорости больше, чем обычно. Согласно регулярно обобщаемой агентством LETA информации, число нарушителей скорости ежедневно колеблется - на частоту нарушений существенно влияют погодные условия, состояние дорожного покрытия и интенсивность движения. Обычно в день фиксируется примерно 150-250 нарушений скоростного режима.