Франция готова признать палестинское государство - Макрон назвал сроки
Франция планирует признать государство Палестина в ближайшие месяцы и может сделать это в июне на конференции ООН в Нью-Йорке, посвященной урегулированию израильско-палестинского конфликта, сообщил в интервью, показанном в среду, президент Франции Эммануэль Макрон.
«Нам нужно двигаться к признанию, и мы сделаем это в ближайшие месяцы», — заявил Макрон телеканалу France 5, находясь с визитом в Египте.
«Наша цель — вместе с Саудовской Аравией провести эту конференцию в июне, где мы могли бы окончательно оформить это движение взаимного признания со стороны различных сторон», — добавил Макрон. «Я сделаю это, потому что считаю, что в какой-то момент это будет правильно, и потому что хочу участвовать в коллективной динамике, в рамках которой всем, кто поддерживает Палестину, также следует признать Израиль, чего многие пока не делают», — отметил он.
Такое признание позволит Франции «занять четкую позицию в нашей борьбе против тех, кто отрицает право Израиля на существование, как это делает, например, Иран, и одновременно быть верной коллективной безопасности в регионе», — добавил президент Франции.
Франция долгое время поддерживала решение о двух государствах в израильско-палестинском конфликте, включая период после нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Официальное признание Палестинского государства со стороны Парижа стало бы значительным изменением политики и могло бы вызвать напряженность в отношениях с Израилем, который настаивает на том, что такие шаги со стороны других государств преждевременны.
Несмотря на то, что около 150 стран уже признали Палестину как суверенное государство, большинство ведущих западных стран — в частности США, Великобритания, Франция, Германия и Япония — до сих пор этого не сделали. В то же время Израиль не признают такие государства, как Саудовская Аравия, Иран, Ирак, Сирия и Йемен.