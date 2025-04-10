Франция готова признать палестинское государство - Макрон назвал сроки

«Наша цель — вместе с Саудовской Аравией провести эту конференцию в июне, где мы могли бы окончательно оформить это движение взаимного признания со стороны различных сторон», — добавил Макрон. «Я сделаю это, потому что считаю, что в какой-то момент это будет правильно, и потому что хочу участвовать в коллективной динамике, в рамках которой всем, кто поддерживает Палестину, также следует признать Израиль, чего многие пока не делают», — отметил он.