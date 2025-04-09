ЕС утвердил первые ответные тарифы на импорт из США. Какие товары подорожают?

Во вторник вступят в силу пошлины на такие товары, как джинсы и мотоциклы. Однако из списка были исключены виски и другие алкогольные напитки, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на импорт алкоголя из ЕС, если Евросоюз введет аналогичные меры в отношении американского алкоголя.