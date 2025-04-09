ЕС утвердил первые ответные тарифы на импорт из США. Какие товары подорожают?
Государства-члены Европейского союза в среду утвердили первые ответные тарифы на импорт из США в размере от 10 до 25%.
Во вторник вступят в силу пошлины на такие товары, как джинсы и мотоциклы. Однако из списка были исключены виски и другие алкогольные напитки, поскольку президент США Дональд Трамп пригрозил ввести 200% пошлину на импорт алкоголя из ЕС, если Евросоюз введет аналогичные меры в отношении американского алкоголя.
Следующие этапы введения ответных тарифов ЕС планирует в середине мая и в конце года. Они затронут говядину, мясо птицы, цитрусовые, орехи, сою и другие товары.
Тарифы, утвержденные в среду, являются ответом на введенные США около месяца назад пошлины на импорт стали и алюминия.
По подсчетам ЕС, американские тарифы затрагивают экспорт из Евросоюза на сумму 26 миллиардов евро, в то время как планируемые ответные меры ЕС охватят экспорт США на сумму около 21 миллиарда евро. ЕС подчеркивает, что готов к переговорам и не стремится к эскалации торговой войны.
Ведется работа и над мерами в ответ на введенные Трампом 20% тарифы на весь импорт из ЕС, вступившие в силу в среду, а также на 25% пошлину на импорт автомобилей.