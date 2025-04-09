Меткий выстрел в ногу: состояние Трампа рухнуло на полмиллиарда долларов из-за введенных им пошлин
Президент США Дональд Трамп потерял полмиллиарда долларов после введения новых таможенных пошлин. Об этом сообщает Forbes.
Как пишет "Радио Свобода", состояние Трампа сократилось с 4,7 миллиардов до 4,2 миллиардов долларов на фоне снижения стоимости акций принадлежащих ему компаний.
Самая большая потеря Трампа связана с его самым ценным активом — Trump Media and Technology Group. Стоимость компании упала на 8% за последние три торговых дня, достигнув самой низкой цены с октября. Доля Трампа, которая в среду стоила 2,2 миллиарда долларов, теперь составляет 2 миллиарда.
Стоимость портфеля коммерческой недвижимости американского президента за это время сократилась до 570 миллионов долларов с 660 миллионов ранее.
Кроме того, Трамп потерял деньги из-за падения курсов криптовалют, в которых он, по всей вероятности, хранит часть своих доходов. Эти активы Трампа, по утверждению Forbes, потеряли в цене не менее 240 миллионов долларов.