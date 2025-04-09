В Эстонии внесли поправки в Конституцию, запретив гражданам России и Беларуси участвовать в муниципальных выборах
Президент Эстонии Алар Карис в среду, 9 апреля, подписал поправки в Конституцию страны, лишающие граждан третьих стран, проживающих в Эстонии, права участвовать в муниципальных выборах. Это касается в первую очередь граждан России и Беларуси.
Поправки были почти единогласно приняты парламентом Эстонии 27 марта. Их внесли на рассмотрение в связи с растущими опасениями по поводу безопасности на фоне предстоящих в октябре муниципальных выборов и возможных попыток России и Беларуси повлиять на их исход.
За изменения в Конституции проголосовали 93 депутата, 7 выступили против, а один воздержался. Это первые изменения в Конституции Эстонии с момента ее принятия в 1992 году.
Согласно поправкам, отныне в выборах в Европарламент и в муниципальные органы власти могут участвовать только граждане Эстонии и граждане стран ЕС. В выборах в Рийгикогу (парламент Эстонии) право голоса всегда имели исключительно граждане Эстонии.
Многие русскоязычные граждане, а также неграждане (обладателей так называемого «серого паспорта») Эстонии были недовольны поправками. «Я считаю, что всем людям, родившимся в Эстонии, должно быть предоставлено гражданство без необходимости сдавать языковой экзамен», — сказала в интервью телеканалу ETV+ живущая в Кохтла-Ярве негражданка Эстонии Елена. — «Кому-то легко дается изучение языка, но есть те, кто не в состоянии освоить новый язык, особенно пенсионеры. Я думаю, что такой подход к обладателям "серых паспортов" неправильный». Аналогичное мнение выразила Светлана, также проживающая в Кохтла-Ярве: «У меня "серый паспорт", хотя я родилась здесь. Здесь родилась и моя мама, и я считаю, что имею полное право получить гражданство Эстонии».
Гражданка России Ольга, живущая в Ору, уезде Ида-Вирумаа, считает такие изменения в Конституции оскорбительными. «У многих гражданство Российской Федерации не по своей воле. Я все понимаю — и законы, и то, что в парламентских выборах могут участвовать только граждане. Но на местном уровне раньше эти права давались и другим. Получается, что мы должны работать и платить налоги в стране, а решать, кто нам будет строить детские сады, — не можем», — добавила она.
Президент Эстонии подчеркнул, что «важно, чтобы те, кто сейчас лишен избирательных прав, не чувствовали себя исключенными из общественной жизни». Алар Карис также отметил, что парламенту Эстонии следует обеспечить, чтобы «путь к получению эстонского гражданства оставался открытым для всех жителей, лояльных Эстонии».