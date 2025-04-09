В Эстонии внесли поправки в Конституцию, запретив гражданам России и Беларуси участвовать в муниципальных выборах

Многие русскоязычные граждане, а также неграждане (обладателей так называемого «серого паспорта») Эстонии были недовольны поправками. «Я считаю, что всем людям, родившимся в Эстонии, должно быть предоставлено гражданство без необходимости сдавать языковой экзамен», — сказала в интервью телеканалу ETV+ живущая в Кохтла-Ярве негражданка Эстонии Елена. — «Кому-то легко дается изучение языка, но есть те, кто не в состоянии освоить новый язык, особенно пенсионеры. Я думаю, что такой подход к обладателям "серых паспортов" неправильный». Аналогичное мнение выразила Светлана, также проживающая в Кохтла-Ярве: «У меня "серый паспорт", хотя я родилась здесь. Здесь родилась и моя мама, и я считаю, что имею полное право получить гражданство Эстонии».