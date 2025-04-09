Спасатели продолжают поиски выживших в ночном клубе Jet Set после обрушения крыши во время концерта меренге в Санто-Доминго.
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Обрушение крыши клуба в Доминикане: более 110 погибших, среди которых популярный певец, бейсболист и губернатор
В столице Доминиканской Республики Санто-Доминго в ночь на вторник обрушилась крыша ночного клуба, в результате чего погибли более 110 человек, еще свыше 255 получили ранения, сообщили официальные лица.
Спасатели продолжают искать выживших под завалами клуба Jet Set, подтвердил директор Центра по чрезвычайным ситуациям Хуан Мануэль Мендес.
Съемка с дрона показывает место обрушившегося ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго, Доминиканская Республика, 8 апреля 2025 года.
Среди погибших — популярный певец меренге Рубио Перес, который выступал на сцене в момент обрушения крыши. По данным местных СМИ, в клубе в тот момент находилось от 500 до 1000 человек.
Также погибла губернатор провинции Монте-Кристи Нелсия Крус — об этом сообщил ее брат в Instagram.
Спасатели перевозят пострадавшего, извлеченного с места обрушения ночного клуба Jet Set в Санто-Доминго.
Среди жертв — и бывший бейсболист Тони Бланко, который девять лет играл в США и восемь лет в Японии, подтвердили в бейсбольной лиге.
Причина обрушения крыши пока не установлена.
Сегодня в Доминикану прибыли спасательные команды из Пуэрто-Рико и Израиля, чтобы помочь местным властям.