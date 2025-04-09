Назван лучший работодатель Латвии. Угадаете, где все хотят трудиться?
фото: LETA
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В Латвии

Назван лучший работодатель Латвии. Угадаете, где все хотят трудиться?

Отдел новостей

Otkrito.lv

На церемонии награждения интернет-компании по подбору персонала Alma Career Latvia (ранее CV-Online Latvia) предприятие Latvijas finieris признано лучшим работодателем Латвии 2024 года.

Награду "Рост года" получила компания по морским грузоперевозкам MSC Shared Service Center Riga, которая в этом году поднялась на 28 позиций по сравнению с 2023 годом.

Рижский университет Страдыня третий год подряд признан самым желанным работодателем в государственном управлении.

В строительном секторе впервые лучшим работодателем признана дорожно-строительная компания Binders, а в торговом секторе звание самого популярного работодателя получила Circle K Latvia.

В финансовом секторе лучшим работодателем стал Swedbank, в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - Latvijas mobilais telefons, а в транспортном и логистическом секторе - airBaltic.

Лучшим работодателем в производственном секторе признано АО Madara Cosmetics. Лидерские позиции в индустрии гостеприимства сохранило АО Lido, а лучшим работодателем в секторе международных бизнес-услуг признана SIA Circle K Business Centre.

В Курземе самым популярным работодателем стало SIA Kurzemes gaļsaimnieks, в Латгалии лучшим работодателем признано АО Latvijas maiznieks, в Видземе - SIA Fazer Latvija, а в Земгале звание лучшего работодателя присуждено АО Virši-A.

Опрос проводился Alma Career Latvia в сотрудничестве с Firmas.lv и Ассоциацией сектора международных бизнес-услуг.

Темы

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