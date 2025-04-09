Назван лучший работодатель Латвии. Угадаете, где все хотят трудиться?
На церемонии награждения интернет-компании по подбору персонала Alma Career Latvia (ранее CV-Online Latvia) предприятие Latvijas finieris признано лучшим работодателем Латвии 2024 года.
Награду "Рост года" получила компания по морским грузоперевозкам MSC Shared Service Center Riga, которая в этом году поднялась на 28 позиций по сравнению с 2023 годом.
Рижский университет Страдыня третий год подряд признан самым желанным работодателем в государственном управлении.
В строительном секторе впервые лучшим работодателем признана дорожно-строительная компания Binders, а в торговом секторе звание самого популярного работодателя получила Circle K Latvia.
В финансовом секторе лучшим работодателем стал Swedbank, в сфере информационных технологий и телекоммуникаций - Latvijas mobilais telefons, а в транспортном и логистическом секторе - airBaltic.
Лучшим работодателем в производственном секторе признано АО Madara Cosmetics. Лидерские позиции в индустрии гостеприимства сохранило АО Lido, а лучшим работодателем в секторе международных бизнес-услуг признана SIA Circle K Business Centre.
В Курземе самым популярным работодателем стало SIA Kurzemes gaļsaimnieks, в Латгалии лучшим работодателем признано АО Latvijas maiznieks, в Видземе - SIA Fazer Latvija, а в Земгале звание лучшего работодателя присуждено АО Virši-A.
Опрос проводился Alma Career Latvia в сотрудничестве с Firmas.lv и Ассоциацией сектора международных бизнес-услуг.