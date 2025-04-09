Юрмала украшена к Пасхе 2025 года
В преддверии праздника городское пространство украшено пасхальными декорациями — в парках, скверах и на ветвях деревьев разместили расписные яркие яйца ...
В Латвии
Сегодня 19:24
ФОТО: на деревьях "выросли" яйца! Юрмала украшена к Пасхе
В преддверии Пасхи городская среда Юрмалы украшена праздничными декорациями — в парках, скверах и на ветвях деревьев разместили расписные яркие яйца большого размера и пасхальных зайцев.
Цветные гигантские яйца установлены в сквере Майори напротив железнодорожной станции, в зоне отдыха в Каугури — на озелененной территории у пруда, а также в парке Кемери на детской площадке, где появился и красочный пасхальный поезд из яиц.
Въезд на улицу Ригас украшают три больших ярких пасхальных зайца, в оформлении которых использованы элементы, характерные для юрмальской архитектуры — цветные витражи.