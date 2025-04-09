ФОТО: мэр Риги лично поздравил родителей тройняшек и подарил детям серебряную ложечку
Сегодня, 9 апреля, председатель Рижской думы Вилнис Кирсис навестил и поздравил родителей тройняшек Тимофея, Артема и Ксении — Анастасию и Максима Бычковских. Малыши появились на свет 4 апреля в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня и стали вторыми тройняшками, рожденными этой весной в Риге. В подарок от своего города каждый из малышей получил серебряную ложечку.
«Рига очень гордится уже второй семьей с тройняшками этой весной! Как отец двоих маленьких детей, я прекрасно понимаю, что для семьи Бычковских это не только тройное счастье, но и тройная ответственность и забота. Желаю молодым родителям сил, терпения и согласия, а малышам — крепкого здоровья и быстрого роста», — отметил мэр Риги Вилнис Кирсис во время встречи с семьей.
Поскольку родители детей являются жителями Риги, семья получит единовременное пособие в размере 7500 евро. Вопрос о его выплате будет рассмотрен в четверг, 10 апреля, на заседании Комитета по финансовым и административным вопросам Рижской думы. До этого года сумма пособия для родителей тройняшек в Риге составляла 4500 евро. Выплата будет произведена из резервного фонда Рижской думы.
В настоящее время на общественное обсуждение вынесены поправки к правилам «О пособиях по добровольной инициативе в Рижском самоуправлении», согласно которым в будущем планируется выплата 7500 евро семьям, в которых в одних родах рождаются трое и более детей.
Напомним, что 21 марта, в день весеннего равноденствия, в Рижском роддоме в семье рижан Олеси и Василия Переверзевых родились тройняшки-девочки: Мария, София и Алиса.