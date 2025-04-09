ФОТО: мэр Риги лично поздравил родителей тройняшек и подарил детям серебряную ложечку

«Рига очень гордится уже второй семьей с тройняшками этой весной! Как отец двоих маленьких детей, я прекрасно понимаю, что для семьи Бычковских это не только тройное счастье, но и тройная ответственность и забота. Желаю молодым родителям сил, терпения и согласия, а малышам — крепкого здоровья и быстрого роста», — отметил мэр Риги Вилнис Кирсис во время встречи с семьей.