Рижская дума вошла в азарт: в городе разрешили открыть новый игровой зал, несмотря на недавно объявленный запрет
Комитет по безопасности, правопорядку и противодействию коррупции Рижской думы поддержал сегодня выдачу разрешения SIA Olympic Casino Latvia на открытие игрового зала, тотализатора и пункта приема ставок в пятизвездочном отеле Royal SPA & Hotel Resort на улице Тербатас.
На заседании комитета прозвучало, что нет оснований запрещать открытие игорного заведения в этом месте. Принятые недавно обязательные правила самоуправления, запрещающие азартные игры практически на всей территории Риги, не распространяются на пятизвездочные отели. Также комитет решил продлить срок принятия решения о выдаче разрешения на открытие пункта приема ставок тотализатора на улице Лутриню. Окончательное решение по обоим вопросам должно быть принято на заседании Рижской думы.
С 1 апреля в Риге вступили в силу новые ограничения на организацию азартных игр, предусматривающие запрет этого дела почти на всей территории столицы. Так, обязательные правила запрещают азартные игры вблизи образовательных учреждений, железнодорожных станций, автовокзала, аэропорта и других общественных мест.