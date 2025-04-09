Рижская дума вошла в азарт: в городе разрешили открыть новый игровой зал, несмотря на недавно объявленный запрет

На заседании комитета прозвучало, что нет оснований запрещать открытие игорного заведения в этом месте. Принятые недавно обязательные правила самоуправления, запрещающие азартные игры практически на всей территории Риги, не распространяются на пятизвездочные отели. Также комитет решил продлить срок принятия решения о выдаче разрешения на открытие пункта приема ставок тотализатора на улице Лутриню. Окончательное решение по обоим вопросам должно быть принято на заседании Рижской думы.