В Латвию приедет всемирно признанный исследователь пива - ищут народные рецепты

«Поскольку Ларс — наш друг, мы надеемся с помощью общественности найти людей, которые до сих пор варят пиво по старинным методам в своих сараях, банях или гаражах, — говорит руководитель Labietis Рейнис Плявиньш. — Мы хотим помочь зафиксировать эти знания во времени и пространстве — от методов варки и инструментов до дрожжей и ритуалов — чтобы Латвия также появилась на карте европейского домашнего пива».