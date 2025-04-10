В Латвию приедет всемирно признанный исследователь пива - ищут народные рецепты
Пиво — это не просто напиток, но и краеугольный камень латвийской культуры, с глубокими традициями, корнями и ритуалами, передаваемыми из поколения в поколение.
Чтобы сохранить эти уникальные знания для будущего, пивоварня Labietis запускает специальную инициативу — документирование традиционного латвийского пива в сотрудничестве с одним из самых известных исследователей пива в мире — Ларсом Мариусом Гаршолом (Lars Marius Garshol).
В первую неделю июня Гаршол приедет в Латвию, чтобы вместе с командой Labietis познакомиться с местными традициями домашнего, или деревенского, пивоварения, которые до сих пор практически не исследовались. Гаршол в своих книгах и блогах документировал исторические методы пивоварения в Северной Европе, включая культуру деревенского пива Литвы и Норвегии, и теперь его внимание направлено на Латвию.
«Поскольку Ларс — наш друг, мы надеемся с помощью общественности найти людей, которые до сих пор варят пиво по старинным методам в своих сараях, банях или гаражах, — говорит руководитель Labietis Рейнис Плявиньш. — Мы хотим помочь зафиксировать эти знания во времени и пространстве — от методов варки и инструментов до дрожжей и ритуалов — чтобы Латвия также появилась на карте европейского домашнего пива».
Labietis призывает откликнуться всех, кто до сих пор варит пиво дома — как тех, кто научился этому у родителей или бабушек и дедушек, так и тех, кто хранит уникальные рецепты, устные рассказы или особые навыки. Если можешь помочь, пиши на ralfs@labietis.lv или свяжись с Labietis в социальных сетях.