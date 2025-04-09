Болезнь наших дней - жирная печень. А ведь это может перерасти в цирроз и рак!

Жировой гепатоз затрагивает и взрослых, и молодежь. Это заболевание возникает, когда в клетках печени накапливается чрезмерное количество жира. Хотя на ранних стадиях жирная печень не вызывает явных симптомов, в долгосрочной перспективе она может привести к циррозу печени, печеночной недостаточности и повысить риск рака печени. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), глобальное распространение неалкогольной жировой болезни печени в мире затрагивает 30,2% популяции. Чаще всего жирная печень встречается у людей с метаболическим синдромом, включающим ожирение, сахарный диабет 2-го типа и гипертензию, или повышенное артериальное давление.