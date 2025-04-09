"Нам придется реагировать!" НАТО призвали будущей осенью увеличить контингент в странах Балтии
Поскольку Кремль увеличивает численность войск на восточной границе НАТО во время совместных российско-белорусских военных учений «Запад», которые пройдут этой осенью, Альянсу также следует увеличить численность своих сил в регионе, заявил литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.
«Нам придется наблюдать за всем этим и реагировать. Реагировать — это значит не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе. НАТО должно сделать то же самое по зеркальному принципу, наш месседж повторялся много раз: чтобы Россия не создала себе благоприятных условий и обстоятельств для каких-то оппортунистических действий», — заявил глава литовской дипломатии в эфире радио LRT в среду.
По словам Будриса, Альянс будет контролировать численность российских войск, направляемых для участия в учениях на территорию Беларуси, а также действия, предпринимаемые до и во время учений.
«Исходя из этого, мы сможем сделать выводы о том, к чему готовится Россия — повысить ли оперативную совместимость с Беларусью, как это делалось ранее, или отработать определенные уроки, полученные в Украине, с другими силами, посмотреть, как это направить на НАТО, послать ли нам мощный сигнал или же подготовиться к другим возможным сценариям», — сказал министр.
По его словам, Литва и другие страны региона «привлекли внимание союзников» в связи с предстоящими осенью учениями. Будрис также отметил, что Вильнюс и другие столицы стран Балтии готовы немедленно отреагировать на возможные провокации, непреднамеренные инциденты или иные действия.
«Литва и другие страны Балтии, безусловно, быстро отреагируют на любые подобные ситуации, мы, безусловно, не будем тратить несколько недель на создание рабочей группы, оценку и написание каких-либо выводов и рекомендаций. Мы будем действовать незамедлительно, и мы к этому готовы», — сказал Будрис.