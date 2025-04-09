"Нам придется реагировать!" НАТО призвали будущей осенью увеличить контингент в странах Балтии

«Нам придется наблюдать за всем этим и реагировать. Реагировать — это значит не только привлекать внимание других, но и реагировать на увеличение численности войск в регионе. НАТО должно сделать то же самое по зеркальному принципу, наш месседж повторялся много раз: чтобы Россия не создала себе благоприятных условий и обстоятельств для каких-то оппортунистических действий», — заявил глава литовской дипломатии в эфире радио LRT в среду.