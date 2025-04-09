"Каждой квартире - по 50 евро в месяц!" В Риге жители в недоумении из-за новой строки в счете за коммунальные услуги

По словам Rīgas namu pārvaldnieks, экономия энергии в доме на Бривибас гатве действительно огромная — от 50 до 70% по сравнению с периодом до ремонта. Однако, по мнению жильцов, управляющему дому следовало бы чаще общаться с жителями, чтобы у всех было полное понимание, за что именно они платят.