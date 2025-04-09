В Риге приступают к ремонту важной для города улицы. Для транспорта вводят ограничения движения

В этом сезоне в Риге планируется отремонтировать дорожное покрытие на 52 участках улиц. Почти на всех улицах будут обновлены как проезжая часть, так и прилегающие тротуары. Общая площадь ремонтируемого покрытия составит более 500 тысяч квадратных метров.