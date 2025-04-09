В Риге приступают к ремонту важной для города улицы. Для транспорта вводят ограничения движения
В пятницу, 11 апреля, в Риге начнется ремонт дорожного покрытия улицы Пернавас. Об этом сообщает Рижская дума.
До 10 мая движение транспорта будет ограничено на улице Пернавас на участке от улицы Бривибас до улицы Александра Чака (четная сторона).
Работы в районе перекрестка с улицей Кришьяня Барона будут проводиться с 00:20 до 5:30, а на перекрестке с улицей Бривибас - с 23:15 до 5:40.
Также будет ограничено движение на улице Пернавас на участке от улицы Александра Чака до улицы Стадиона (четная сторона).
Подрядчики обязаны обеспечить установку дорожных знаков, проезд к жилым домам и предприятиям на этих участках, организовать движение общественного транспорта и временные остановки.
В этом сезоне в Риге планируется отремонтировать дорожное покрытие на 52 участках улиц. Почти на всех улицах будут обновлены как проезжая часть, так и прилегающие тротуары. Общая площадь ремонтируемого покрытия составит более 500 тысяч квадратных метров.