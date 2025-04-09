ВИДЕО: за действия возле памятника Свободы двое иностранцев получили внушительные штрафы

Спустя менее чем три часа другой мужчина, как позже выяснилось — гражданин Швейцарии в состоянии алкогольного опьянения, со стороны смотровой площадки залез на ограждение памятника Свободы и прогулялся по нему в месте, где это не предусмотрено. За такое нарушение, согласно статье 9 Закона о памятнике Свободы и Братском кладбище Риги, виновному лицу может быть назначен штраф до 1000 евро.