ВИДЕО: за действия возле памятника Свободы двое иностранцев получили внушительные штрафы
Сотрудники Центра видеонаблюдения муниципальной полиции Риги вечером 4 апреля в течение менее чем трех часов зафиксировали с помощью камер два случая, когда двое человек в развлекательных целях карабкались по памятнику Свободы.
Стражи порядка немедленно прибыли на место происшествия и, выяснив все обстоятельства и проведя беседу с установленными лицами, в ходе которой им объяснили суть нарушения, назначили обоим лицам штраф за открытое проявление неуважения к памятнику Свободы, сообщает Рижская муниципальная полиция.
Первый случай был зафиксирован незадолго до 20:00, когда сотрудники Центра видеонаблюдения на камерах, установленных в столице, заметили мужчину, как позже выяснилось — гражданина Дании, который со стороны смотровой площадки у металлической двери взобрался на массивное основание памятника.
Спустя менее чем три часа другой мужчина, как позже выяснилось — гражданин Швейцарии в состоянии алкогольного опьянения, со стороны смотровой площадки залез на ограждение памятника Свободы и прогулялся по нему в месте, где это не предусмотрено. За такое нарушение, согласно статье 9 Закона о памятнике Свободы и Братском кладбище Риги, виновному лицу может быть назначен штраф до 1000 евро.