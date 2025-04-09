"Все те же раки, только в другой корзине": что о налоговой реформе думают латвийские семьи
Программа "360 Ziņneši" спросила у нескольких латвийских семей - ощущают ли они на себе масштабную налоговую реформу и есть ли от нее какая-либо польза?
Мама троих детей Инга, с которой пообщались журналисты, не раздумывая говорит: «Пользы от налоговой реформы не ощущаю». Семья Инги относится к категории со средним доходом. Она расспросила и своих родителей — чувствуют ли они какие-то изменения? «Бабушка сказала: "Налоговые изменения? У меня никаких изменений нет"».
Если пенсия не превышает 500 евро, как у большинства пенсионеров, — изменений не ощущается. Родственница с минимальной зарплатой стала получать на 38 евро больше, но и с этой прибавкой богаче себя не чувствует — из-за роста цен на жизнь.
Байба сейчас находится в отпуске по уходу за годовалой дочкой, муж работает. И в их семье никакой пользы от реформы не ощущается: «Я бы, наверное, обратила внимание на налоги на продукты и питание — мы это потребляем. Если мы платим налоги с зарплаты, и потом платим налоги в магазине — нагрузка слишком велика. Я бы подумала в сторону снижения этих налогов».
Сами по себе попытки снизить налоговую нагрузку — похвальны. С этим согласен и папа троих детей Атис Звидрис. Но и он признает, что реальной пользы от задуманной реформы не ощущает: «И то, что для самозанятых лиц, в том числе и для меня как получателя авторского вознаграждения, социальные отчисления сильно выросли — все те же раки, только в другой корзине».
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