"Все те же раки, только в другой корзине": что о налоговой реформе думают латвийские семьи

Сами по себе попытки снизить налоговую нагрузку — похвальны. С этим согласен и папа троих детей Атис Звидрис. Но и он признает, что реальной пользы от задуманной реформы не ощущает: «И то, что для самозанятых лиц, в том числе и для меня как получателя авторского вознаграждения, социальные отчисления сильно выросли — все те же раки, только в другой корзине».