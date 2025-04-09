В Риге в нескольких мусоровозах загорелись выброшенные литиевые батареи - латвийцев просят не устраивать пожары

Все виды изношенной и непригодной бытовой и электротехники классифицируются как экологически опасные отходы, поскольку могут содержать вредные для человека и окружающей среды вещества. Если батареи или электрооборудование не передаются на переработку, они, попадая в окружающую среду, могут вызывать токсическое загрязнение, вредя как природе, так и здоровью людей. Электроприборы и батареи содержат множество опасных химических веществ, таких как свинец, кадмий, олово, ртуть.