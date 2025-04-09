В Риге в нескольких мусоровозах загорелись выброшенные литиевые батареи - латвийцев просят не устраивать пожары
В последние недели в Риге зафиксировано несколько случаев возгорания литиевых батарей, выброшенных в мусор, поэтому муниципалитет призывает сдавать такие предметы в пункты приема опасных отходов.
В начале апреля на перекрестке улиц Индрупес и Зилупес загорелся мусоровоз из-за того, что кто-то выбросил в бытовые отходы коробку с мобильными телефонами, которые воспламенились во время прессования мусора. Чтобы предотвратить более крупную аварию, рабочим пришлось принудительно выгрузить мусор прямо на проезжую часть.
Литиевые батареи, мобильные телефоны, ноутбуки, электронные сигареты и другие устройства с литиевыми аккумуляторами особенно пожароопасны, если выбрасываются вместе с бытовыми отходами, подлежащими прессованию. Подобные ситуации представляют опасность не только для работников службы утилизации отходов, но и для жителей, а также для окружающей среды.
В Рижском самоуправлении подчеркивают, что из-за неправильной сортировки загорается не только груз мусоровозов, но и мусорники на контейнерных площадках, что может угрожать жизни и безопасности граждан, а также повредить движимое и недвижимое имущество рядом с местом возгорания.
Все виды изношенной и непригодной бытовой и электротехники классифицируются как экологически опасные отходы, поскольку могут содержать вредные для человека и окружающей среды вещества. Если батареи или электрооборудование не передаются на переработку, они, попадая в окружающую среду, могут вызывать токсическое загрязнение, вредя как природе, так и здоровью людей. Электроприборы и батареи содержат множество опасных химических веществ, таких как свинец, кадмий, олово, ртуть.
Рижская дума напоминает, что батареи, старые мобильные телефоны и другую электротехнику можно бесплатно сдать в нескольких официальных пунктах приема по всему городу. Их можно отнести в мобильные пункты приема, организованные Latvijas Zaļais punkts и Eco Baltia vide, оставить в специальных коробках для сбора батареек, установленных в торговых точках, а также воспользоваться возможностями сдачи, предлагаемыми в рамках системы ответственности производителей.
Также батареи можно сдавать на автозаправочных станциях, а компании по утилизации отходов предлагают организациям и офисам специальные контейнеры для сбора батареек.