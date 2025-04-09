Обещали экономию, а будет дороже? Эксперты критикуют реформу Минэкономики о счетчиках воды

В Минэкономики говорят, что еще идет процесс разработки проекта правил и неизвестно, когда планируемые поправки будут рассмотрены правительством. Если бы эти правила и вступили в силу, то жителям какое-то время было бы довольно сложно ориентироваться в путанице требований: еще сравнительно недавно правительством были приняты другие правила, которые в будущем требуют обязательной установки дистанционно считываемых счетчиков горячей воды.