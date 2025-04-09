В Латвии идет 24-часовой марафон контроля скорости на дорогах
фото: LETA
С 7 по 13 апреля во всех странах ЕС, в том числе в Латвии, европейской сетью дорожной полиции организуется акция "Неделя контроля за разрешенной скоростью движения".
В Латвии

В Латвии идет 24-часовой марафон контроля скорости на дорогах

Отдел новостей

LETA

Сегодня в странах Европейского союза (ЕС), в том числе и в Латвии, идет 24-часовой марафон контроля скорости транспортных средств.

С 7 по 13 апреля во всех странах ЕС, в том числе в Латвии, европейской сетью дорожной полиции организуется акция "Неделя контроля за разрешенной скоростью движения". И в этом году Латвия участвует в этой акции: в течение недели Госполиция, помимо стандартного контроля за соблюдением правил дорожного движения, уделяет повышенное внимание соблюдению скоростного режима.

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