С 7 по 13 апреля во всех странах ЕС, в том числе в Латвии, европейской сетью дорожной полиции организуется акция "Неделя контроля за разрешенной скоростью движения".
В Латвии
Сегодня 09:11
В Латвии идет 24-часовой марафон контроля скорости на дорогах
Сегодня в странах Европейского союза (ЕС), в том числе и в Латвии, идет 24-часовой марафон контроля скорости транспортных средств.
С 7 по 13 апреля во всех странах ЕС, в том числе в Латвии, европейской сетью дорожной полиции организуется акция "Неделя контроля за разрешенной скоростью движения". И в этом году Латвия участвует в этой акции: в течение недели Госполиция, помимо стандартного контроля за соблюдением правил дорожного движения, уделяет повышенное внимание соблюдению скоростного режима.