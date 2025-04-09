Огненный балкон в Пурвциемсе: жильцы узнали о пожаре, когда дым заполнил квартиру.
Аварии и происшествия
Сегодня 05:11
Пока владельцы квартиры в Пурвциемсе ни о чем не подозревали, их балкон уже пылал, словно факел
В одном из многоквартирных домов в рижском микрорайоне Пурвциемс балкон вспыхнул, превратившись в пылающий огненный шар. Когда языки пламени уже начали лизать стены дома, сами владельцы квартиры даже не подозревали о происходящем — они выбежали из жилья только тогда, когда дым заполнил жилые помещения, сообщает "Degpunktā".
Дым густо окутал балконы пятиэтажного дома. Очаг возгорания находился на нижнем балконе — пламя уничтожило как отделку, так и все находившиеся там вещи.
Возможно, именно отсутствие дымового датчика стало причиной того, что семья обнаружила пожар уже в разгаре. Примерно за полчаса до начала возгорания дочь хозяйки дома выгуливала собаку возле дома — тогда еще не было никаких признаков, что вскоре начнется пожар.
В настоящее время причина возгорания остается неизвестной. Владелица квартиры не исключает, что кто-то мог преднамеренно поджечь вещи, или же на балкон случайно залетел выброшенный окурок. Истинные причины предстоит установить правоохранителям.