Пока владельцы квартиры в Пурвциемсе ни о чем не подозревали, их балкон уже пылал, словно факел

Возможно, именно отсутствие дымового датчика стало причиной того, что семья обнаружила пожар уже в разгаре. Примерно за полчаса до начала возгорания дочь хозяйки дома выгуливала собаку возле дома — тогда еще не было никаких признаков, что вскоре начнется пожар.