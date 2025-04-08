Перед окнами - свалка: жители Пурвциемса возмущены бездействием владельца земли

В Рижской думе напоминают, что обязанность собственника — заботиться о своей земле и содержать ее в порядке. Жители сообщили о ситуации и в полицию самоуправления города Риги. Это подтверждают и правоохранители, которые осмотрели территорию. Обнаружив мусор, они связались с владельцем земли и попросили ее привести в порядок. Поскольку этого не было сделано, был начат административный процесс. Пока не ясно, каким будет наказание, однако юридическому лицу может грозить штраф до 1400 евро.