Мусор только копится!
В Латвии
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Перед окнами - свалка: жители Пурвциемса возмущены бездействием владельца земли
Визма живет в микрорайоне Пурвциемс уже 50 лет — перед окнами ее квартиры находится территория, которая уже много лет не благоустроена и завалена мусором. Земля принадлежит частному лицу, и, по мнению жителей дома, именно владелец должен нести ответственность за происходящее, сообщает "Bez Tabu".
О владельце земли у жителей нет никакой информации — если поначалу там кто-то иногда появлялся, то в последние годы на территории обитают только бездомные и те, кто не стесняется пополнять мусорную кучу.
В Рижской думе напоминают, что обязанность собственника — заботиться о своей земле и содержать ее в порядке. Жители сообщили о ситуации и в полицию самоуправления города Риги. Это подтверждают и правоохранители, которые осмотрели территорию. Обнаружив мусор, они связались с владельцем земли и попросили ее привести в порядок. Поскольку этого не было сделано, был начат административный процесс. Пока не ясно, каким будет наказание, однако юридическому лицу может грозить штраф до 1400 евро.
Жители Пурвциемса требуют очистить участок: владелец игнорирует требования.