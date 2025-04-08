Теперь сфотографироваться с котом можно на Ратушной площади.
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Буквы "RĪGA" с сидящим сверху котом из анимационного фильма "Поток" переехали на новое место
Объект городской среды в виде больших букв “RĪGA” с котом из анимационного фильма “Поток” перенесен с площади Свободы на Ратушную площадь, где он продолжит радовать рижан и туристов.
Предполагается, что главный герой анимационного фильма "Поток" — кот — будет находиться на объекте “RĪGA” на Ратушной площади до конца туристического сезона, но при необходимости он может быть временно демонтирован в связи с проведением других мероприятий.
Ранее портал Otkrito.lv сообщал, что в начале февраля в Риге появилась новая визуальная инсталляция, которую мэр столицы в социальных сетях назвал "новым украшением Риги". Это буквы, составляющие название "RĪGA", на которых в этом году особое место занял кот из оскароносного анимационного фильма "Поток".
Кот из "Потока" напротив памятника Свободы (февраль 2025)
Кот из "Потока" гордо позирует у памятника Свободы.