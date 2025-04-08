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Вчера 23:38
В Киеве заявили, что украинские военные взяли в плен граждан Китая, воевавших в армии РФ
Военнослужащие ВСУ взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских вооруженных сил, сообщил в своих соцсетях во вторник, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.
Как сообщает DW, Зеленский уточнил, что у украинской стороны есть документы, банковские карты и личные данные пленных. "Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупантов значительно больше, чем двое", - пишет Зеленский. Он также поручил министру иностранных дел Украины "немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать".
"Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны", - говорится в посте. Президент Украины призвал отреагировать на произошедшее Соединенные Штаты, Европу "и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир".