В Киеве заявили, что украинские военные взяли в плен граждан Китая, воевавших в армии РФ
фото: Shutterstock
Иллюстративное фото.
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В Киеве заявили, что украинские военные взяли в плен граждан Китая, воевавших в армии РФ

Отдел новостей

Otkrito.lv

Военнослужащие ВСУ взяли в плен в Донецкой области двух граждан Китая, которые воевали на стороне российских вооруженных сил, сообщил в своих соцсетях во вторник, 8 апреля, президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщает DW, Зеленский уточнил, что у украинской стороны есть документы, банковские карты и личные данные пленных. "Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупантов значительно больше, чем двое", - пишет Зеленский. Он также поручил министру иностранных дел Украины "немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать".

"Вовлечение Россией еще и прямо или косвенно Китая в эту войну в Европе - это четкий сигнал, что Путин собирается делать что угодно, кроме завершения войны", - говорится в посте. Президент Украины призвал отреагировать на произошедшее Соединенные Штаты, Европу "и всех в мире, кто хочет, чтобы был мир".

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