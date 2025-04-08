В Киеве заявили, что украинские военные взяли в плен граждан Китая, воевавших в армии РФ

Как сообщает DW, Зеленский уточнил, что у украинской стороны есть документы, банковские карты и личные данные пленных. "Есть информация о том, что таких граждан Китая в подразделениях оккупантов значительно больше, чем двое", - пишет Зеленский. Он также поручил министру иностранных дел Украины "немедленно связаться с Пекином и выяснить, как Китай собирается на это реагировать".