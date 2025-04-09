По-настоящему тепленькое местечко: предприятие Rīgas siltums ищет члена правления; зарплата вас удивит
АО Rīgas siltums объявило открытый конкурс на должность члена правления, отвечающего за обслуживание, ремонт и развитие теплосетей, говорится в публикации на сайте компании.
Члену правления предусмотрено весьма приличное месячное вознаграждение - в размере 8182 евро до вычета налогов. Заявки на конкурс можно подавать до 7 мая.
От кандидата требуются знания государственного языка на уровне C1, владение английским языком как минимум на уровне B2, а также высшее академическое или профессиональное образование в области инженерных, естественных наук, менеджмента, финансов, экономики, юриспруденции или смежных дисциплин.
Кандидат должен иметь как минимум трехлетний опыт работы за последние десять лет в качестве члена правления или на эквивалентной руководящей должности в сфере развития энергетического рынка или инфраструктуры, либо в области промышленного производства. Для занятия должности члена правления компании кандидат должен обладать безупречной репутацией и практическим опытом в сфере теплоснабжения или предоставления других коммунальных услуг.