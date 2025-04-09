По-настоящему тепленькое местечко: предприятие Rīgas siltums ищет члена правления; зарплата вас удивит

Кандидат должен иметь как минимум трехлетний опыт работы за последние десять лет в качестве члена правления или на эквивалентной руководящей должности в сфере развития энергетического рынка или инфраструктуры, либо в области промышленного производства. Для занятия должности члена правления компании кандидат должен обладать безупречной репутацией и практическим опытом в сфере теплоснабжения или предоставления других коммунальных услуг.