Склад с пожертвованиями для Украины в Бауском крае опять подвергся нападению - волонтеры готовы сдаться
Вандалы в Бауском крае уже в четвертый раз взломали склад с вещами, пожертвованными в поддержку Украины. Организация Laiks jauniešiem («Время молодежи»), которая на протяжении нескольких лет занимается сбором пожертвований, признает, что благотворительный проект, возможно, придется прекратить, если не удастся найти решение для улучшения безопасности склада, сообщает Латвийское телевидение.
Вандалы и воры в четвертый раз напали на склад пожертвований в Саулайне, расположенный между техникумом и зданием, где размещены семьи украинских беженцев. На этот раз ничего украдено не было, но в здании были выбиты окна и взломано одно из них. Наибольшие убытки склад понес в декабре прошлого года, когда были похищены товары на сумму около 3000 евро, в том числе жесткие диски из 11 компьютеров. По этому делу до сих пор продолжается уголовное расследование.
«В рамках уголовного дела установлено лицо, виновное в краже части имущества, и в настоящее время продолжается расследование. Назначены экспертизы. Пока заключения эксперта еще не получено», — заявила Латвийскому телевидению начальник участка Государственной полиции Южземгальского региона Дана Ландсберга.
Сборщики пожертвований отмечают, что после четвертого случая их терпение исчерпано. «Для нас это как финальная точка — мы больше не видим здесь возможности для дальнейшей деятельности», — признал председатель правления организации Laiks jauniešiem и волонтер Гинтс Янковскис. Он отметил, что организация рассматривает возможность переезда в другие помещения, но не исключает и того, что благотворительная деятельность может быть прекращена, а пожертвованные вещи распределены между другими благотворительными организациями.