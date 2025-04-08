Склад с пожертвованиями для Украины в Бауском крае опять подвергся нападению - волонтеры готовы сдаться

Вандалы и воры в четвертый раз напали на склад пожертвований в Саулайне, расположенный между техникумом и зданием, где размещены семьи украинских беженцев. На этот раз ничего украдено не было, но в здании были выбиты окна и взломано одно из них. Наибольшие убытки склад понес в декабре прошлого года, когда были похищены товары на сумму около 3000 евро, в том числе жесткие диски из 11 компьютеров. По этому делу до сих пор продолжается уголовное расследование.