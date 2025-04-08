Состояние здоровья детей, госпитализированных с инфекцией кишечной палочки, улучшается

В реанимации сейчас продолжают лечение пять пациентов, состояние здоровья которых с каждым днем улучшается, но какое-то время им еще потребуется заместительная терапия, пояснила специалист. Сегодня одного из детей могут перевести из реанимации в обычное отделение.