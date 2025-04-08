А за пошлины ответишь! Брюссель объявил о планах наказания США за торговую агрессию Трампа

Примечательно, что бурбон отсутствует в этом списке. Брюссель пошел навстречу требованиям крупнейших экспортеров вина из Франции и Италии, учитывая угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200% пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из ЕС в случае введения пошлин на американский бурбон. Данный перечень направлен представителям стран-членов ЕС перед голосованием, запланированным на среду.