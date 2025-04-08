А за пошлины ответишь! Брюссель объявил о планах наказания США за торговую агрессию Трампа
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Здание Европейской комиссии в Брюсселе.
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А за пошлины ответишь! Брюссель объявил о планах наказания США за торговую агрессию Трампа

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В ответ на введенные США тарифы на импорт стали и алюминия, Европейский Союз планирует установить пошлины на американские товары до 25%, однако намеренно исключил бурбон из списка, чтобы защитить европейских производителей вина и крепкого алкоголя от возможных ответных мер. Об этом свидетельствует документ, оказавшийся в распоряжении агентства AFP.

В перечень американских товаров, на которые планируется ввести пошлины, вошли соевые бобы, мясо птицы, рис, сладкая кукуруза, фрукты и орехи, пиломатериалы, мотоциклы, пластмассы, текстиль, электроприборы, косметика.

Примечательно, что бурбон отсутствует в этом списке. Брюссель пошел навстречу требованиям крупнейших экспортеров вина из Франции и Италии, учитывая угрозы президента США Дональда Трампа ввести 200% пошлины на вино, шампанское и другие алкогольные напитки из ЕС в случае введения пошлин на американский бурбон. Данный перечень направлен представителям стран-членов ЕС перед голосованием, запланированным на среду.

До сих пор Брюссель воздерживался от ответных мер на 25% пошлины, введенные Трампом на импорт стали и алюминия из ЕС, призывая страны-участницы блока разрешить торговый конфликт путем переговоров.

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