В Вашингтоне в честь дня рождения Трампа хотят провести гигантский военный парад

"Армия очень рада отпраздновать свое 250-летие вместе со всем округом. Мы хотим, чтобы американцы гордились своей армией, а также гордились своей нацией. Пока еще рано говорить о том, будет ли у нас парад, но мы работаем с Белым домом и несколькими правительственными агентствами, чтобы сделать празднование событием национального масштаба", - сказал журналистам американский полковник Дэйв Батлер.