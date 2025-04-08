В Риге родилась тройня: Тимофей, Артем и Ксения. Семья получит от города 7500 евро, ее поздравит сам мэр

Родители новорожденных — рижане, поэтому семья получит от самоуправления единовременное пособие в размере 7500 евро. Решение об этом в четверг, 9 апреля, примет Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. До этого года пособие для родителей тройняшек в Риге составляло 4500 евро.