В Риге родилась тройня: Тимофей, Артем и Ксения. Семья получит от города 7500 евро, ее поздравит сам мэр
В среду, 9 апреля, председатель Рижской думы Вилнис Кирсис поздравит родителей тройняшек - Тимофея, Артема и Ксении - Анастасию и Максима Бычковских, родившихся 4 апреля в Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня.
Родители новорожденных — рижане, поэтому семья получит от самоуправления единовременное пособие в размере 7500 евро. Решение об этом в четверг, 9 апреля, примет Комитет по финансовым и административным делам Рижской думы. До этого года пособие для родителей тройняшек в Риге составляло 4500 евро.
Сейчас на общественное обсуждение вынесены поправки к правилам «О пособиях добровольной инициативы в самоуправлении города Риги», согласно которым в будущем при рождении трех и более детей в одних родах пособие составит 7500 евро.
В прошлом году в Риге тройняшек не рождалось, зато в этом — в день весеннего равноденствия, 21 марта, в Рижском роддоме на свет появились три девочки.
С 1993 года семьи, в которых рождаются тройняшки, получают также единовременное государственное социальное пособие. В настоящее время его размер составляет 15 000 евро. Это финансовая поддержка, учитывающая, что рождение и уход за тремя детьми одновременно требует значительно больших затрат.
Количество семей по годам, получивших пособие:
- 2013 год — 1 семья
- 2014 год — 5 семей
- 2015 год — 3 семьи
- 2016 год — 2 семьи
- 2017 год — 2 семьи
- 2018 год — 4 семьи
- 2019–2021 годы — по 1 семье в год
- 2023 год — 3 семьи
- 2024 год — никто не получил, так как тройняшек в Латвии не рождалось