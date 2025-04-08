Пьяница, забивший кошку сковородой, отделался легким наказанием
Суд в городе Салдус приговорил мужчину к пробационному надзору и запретил ему содержать животных за то, что он убил кошку сковородкой, как следует из общедоступного судебного решения.
Суд назначил мужчине пробационный надзор сроком на два года и лишил его права содержать животных любых видов также на два года.
Согласно обвинению, в декабре прошлого года мужчина жестоко обращался с бездомной кошкой, которая зашла на кухню его квартиры. Мужчина был пьян и зол, он как минимум один раз ударил кошку ногой, после чего она осталась лежать на кухонном полу и начала судорожно дергаться. Затем он дважды ударил ее сковородкой по голове. Убедившись, что кошка больше не двигается, он взял ее за хвост, вынес из квартиры и выбросил в подъезде.
Преступление произошло в волости Никрацес Кулдигского края. Как ранее сообщала полиция, у кошки было двое маленьких котят, которых взяли на попечение соседи мужчины. Ранее мужчина не был судим и не попадал в поле зрения полиции за подобные действия. Согласно Уголовному закону, за такое преступление может быть назначено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет или пробационного надзора с лишением права содержать животных на определенный срок.