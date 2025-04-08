Пьяница, забивший кошку сковородой, отделался легким наказанием

Согласно обвинению, в декабре прошлого года мужчина жестоко обращался с бездомной кошкой, которая зашла на кухню его квартиры. Мужчина был пьян и зол, он как минимум один раз ударил кошку ногой, после чего она осталась лежать на кухонном полу и начала судорожно дергаться. Затем он дважды ударил ее сковородкой по голове. Убедившись, что кошка больше не двигается, он взял ее за хвост, вынес из квартиры и выбросил в подъезде.