"Будем бороться до конца": в Пекине ответили на дополнительные пошлины Трампа

В ведомстве отметили, что введенные США глобальные импортные тарифы "основаны на субъективных односторонних оценках", не соответствуют правилам международной торговли и представляют собой "типичную практику одностороннего запугивания". "Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", - приводит слова представителя министерства китайское информагентство "Синьхуа".