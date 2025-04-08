Китай готов за себя постоять в торговой войне с США.
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"Будем бороться до конца": в Пекине ответили на дополнительные пошлины Трампа
Министерство торговли Китая назвало "ошибкой на ошибке" угрозу президента США Дональда Трампа ввести дополнительные пошлины в 50 процентов на китайский импорт.
Как сообщает DW, в опубликованном во вторник, 8 апреля, Минторгом Китая заявлении указано, что Пекин "будет решительно принимать ответные меры, чтобы защитить свои права и интересы".
В ведомстве отметили, что введенные США глобальные импортные тарифы "основаны на субъективных односторонних оценках", не соответствуют правилам международной торговли и представляют собой "типичную практику одностороннего запугивания". "Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца", - приводит слова представителя министерства китайское информагентство "Синьхуа".