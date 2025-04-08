Есть идея! Предлагают ввести автоматическую выплату налоговой переплаты и пособий

Например, есть предложение о том, чтобы люди могли регистрировать номер своего банковского счета для расчетов с государством. Это поможет избежать различных заявлений, например, о предоставлении пособия по болезни, возврате налоговой переплаты, так как учреждение сразу будет знать, на какой счет надо перечислить то или иное пособие. Перечисление будет происходить автоматически, как только у человека возникнет право на соответствующее пособие.