Удивлен даже эксперт: несмотря на геополитику, предприниматели в Латвии становятся активнее

Хотя в целом наблюдаются положительные тенденции, вопросы, касающиеся деловой среды, особенно для малого бизнеса, остаются весьма актуальными. В то же время предпринимательство - это именно та сфера, которая не только трудоустраивает людей, выплачивает им зарплату, но и, платя налоги, содержит государство, финансирует здравоохранение, образование, науку, культурные услуги, инфраструктуру, которые важны для общества. Всего за первые три месяца этого года было зарегистрировано 2693 новых предприятия, а ликвидировано 2547, то есть фактическое число предприятий в Латвии за первый квартал 2025 года выросло на 146, сообщает Dienas Bizness.