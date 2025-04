ФОТО: в ТЦ AKROPOLE Rīga открылся новый магазин Sportland

Широкий ассортимент магазина Sportland включает одежду, обувь, инвентарь, аксессуары повседневной необходимости для занятий такими видами спорта, как бег, фитнес, футбол, баскетбол, теннис, плавание, и другими, а также для активного отдыха на природе. В магазине представлено множество самых популярных в мире брендов товаров для спорта и отдыха, в том числе Nike, Adidas, Under Armour, Helly Hansen, Timberland, The North Face, Didriksons, New Balance, EA7, Calvin Klein, Vans и Converse.