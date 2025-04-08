ФОТО: в ТЦ AKROPOLE Rīga открылся новый магазин Sportland
В субботу, 5 апреля, в торгово-развлекательном центре AKROPOLE Rīga открылся новейший магазин Sportland, который в своем просторном торговом зале площадью 1428 м2 будет предлагать качественную спортивную одежду, обувь, аксессуары и инвентарь от самых известных в мире производителей.
Новый магазин, соответствующий всем последним стандартам бренда Sportland, удивит каждого посетителя разнообразным предложением брендовых коллекций товаров для спорта и отдыха, а также динамичными решениями цифровых экранов.
«Sportland рассматривает каждый новый магазин как возможность стать еще ближе к своим клиентам, не только предлагая продукцию брендов, популярных во всем мире, но и создавая среду, которая вдохновляет двигаться, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Расширение нашего магазина в AKROPOLE Rīga является важным стратегическим шагом, позволяющим нам еще полнее удовлетворять потребности современных ценителей спорта и активной жизни», – подчеркнул член правления Sportland Сандийс Пинкулис.
Широкий ассортимент магазина Sportland включает одежду, обувь, инвентарь, аксессуары повседневной необходимости для занятий такими видами спорта, как бег, фитнес, футбол, баскетбол, теннис, плавание, и другими, а также для активного отдыха на природе. В магазине представлено множество самых популярных в мире брендов товаров для спорта и отдыха, в том числе Nike, Adidas, Under Armour, Helly Hansen, Timberland, The North Face, Didriksons, New Balance, EA7, Calvin Klein, Vans и Converse.
Следя за пожеланиями и потребностями посетителей, торгово-развлекательный центр AKROPOLE Rīga продолжает расширять и адаптировать ассортимент магазинов и мест оказания услуг. В нынешнем году в торговом центре ожидаются несколько приятных сюрпризов, которые усовершенствуют опыт совершения покупок. Один из них – новый магазин Sportland, открытие которого совпало с празднованием дня рождения AKROPOLE Rīga и стало символическим подарком посетителям торгового центра.
Новый магазин Sportland находится в AKROPOLE Rīga возле входа С.