ФОТО: в ТЦ AKROPOLE Rīga открылся новый магазин Sportland

«Sportland рассматривает каждый новый магазин как возможность стать еще ближе к своим клиентам, не только предлагая продукцию брендов, популярных во всем мире, но и создавая среду, которая вдохновляет двигаться, заниматься спортом и вести активный образ жизни. Расширение нашего магазина в AKROPOLE Rīga является важным стратегическим шагом, позволяющим нам еще полнее удовлетворять потребности современных ценителей спорта и активной жизни», – подчеркнул член правления Sportland Сандийс Пинкулис.