Трагическая смерть молодого человека на Елгавском шоссе - от машины остались лишь колеса и багажник

Трасса регулярно используется как место для несанкционированных гонок. В конце ноября прошлого года водители Audi и BMW устроили соревнование по скорости, втянув в аварию случайный автомобиль Toyota. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Но 3 марта этого года гонка закончилась трагедией — один из водителей соревновался с друзьями, кто быстрее, и в результате погибла пассажирка машины.