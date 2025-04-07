Трагическая смерть молодого человека на Елгавском шоссе - от машины остались лишь колеса и багажник
Смертельная авария произошла на Елгавском шоссе утром в субботу. После столкновения с фурой погиб водитель внедорожника. Хотя четырехполосное шоссе Рига — Елгава, разделенное барьером, считается одним из самых безопасных в Латвии, время от времени здесь происходят действительно тяжелые ДТП, сообщает "Degpunktā".
На месте аварии — разбросанные обломки машин, лежащее в луже крови тело, накрытое синим полиэтиленовым покрывалом. Все это — последствия субботнего инцидента недалеко от поворота на Далбе.
Внедорожник Audi превратился в «кабриолет» после того, как на высокой скорости врезался в заднюю часть грузовика. Удар был настолько мощным, что от автомобиля практически ничего не осталось — лишь колеса и багажник. Обстоятельства происшествия остаются неясными, по факту начат уголовный процесс. Погибший — молодой человек.
Полиция призывает всех, кто случайно стал очевидцем аварии, сообщить об этом, позвонив по номеру 112. Любая информация может оказаться важной.
К сожалению, это далеко не единственная авария с тяжелыми последствиями, произошедшая на Елгавском шоссе в последнее время. Несмотря на кажущуюся просторность, спокойствие и безопасность, это шоссе может быть очень опасным.
Трасса регулярно используется как место для несанкционированных гонок. В конце ноября прошлого года водители Audi и BMW устроили соревнование по скорости, втянув в аварию случайный автомобиль Toyota. Тогда, к счастью, никто не пострадал. Но 3 марта этого года гонка закончилась трагедией — один из водителей соревновался с друзьями, кто быстрее, и в результате погибла пассажирка машины.